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Ein seltenes Bild: alle vier Dettkes mit ihren Instrumenten auf einem Foto. Susanne, Willy, Hanna und Daniel (v. l.).
Ein seltenes Bild: alle vier Dettkes mit ihren Instrumenten auf einem Foto. Susanne, Willy, Hanna und Daniel (v. l.). Foto: Robby Schubert
Gemeinsam blättern Dietmar Mauersberger und Eva Dwinger durch die Vereinschroniken.
Gemeinsam blättern Dietmar Mauersberger und Eva Dwinger durch die Vereinschroniken. Foto: Robby Schubert
Allein in der Bläserphilharmonie gibt es mehr als 80 aktive Musiker.
Allein in der Bläserphilharmonie gibt es mehr als 80 aktive Musiker. Foto: Mirko Flohrer
Viele Pokale und Auszeichnungen sind in den Vereinsräumen im Thumer Volkshaus zu sehen.
Viele Pokale und Auszeichnungen sind in den Vereinsräumen im Thumer Volkshaus zu sehen. Foto: Robby Schubert
Ein seltenes Bild: alle vier Dettkes mit ihren Instrumenten auf einem Foto. Susanne, Willy, Hanna und Daniel (v. l.).
Ein seltenes Bild: alle vier Dettkes mit ihren Instrumenten auf einem Foto. Susanne, Willy, Hanna und Daniel (v. l.). Foto: Robby Schubert
Gemeinsam blättern Dietmar Mauersberger und Eva Dwinger durch die Vereinschroniken.
Gemeinsam blättern Dietmar Mauersberger und Eva Dwinger durch die Vereinschroniken. Foto: Robby Schubert
Allein in der Bläserphilharmonie gibt es mehr als 80 aktive Musiker.
Allein in der Bläserphilharmonie gibt es mehr als 80 aktive Musiker. Foto: Mirko Flohrer
Viele Pokale und Auszeichnungen sind in den Vereinsräumen im Thumer Volkshaus zu sehen.
Viele Pokale und Auszeichnungen sind in den Vereinsräumen im Thumer Volkshaus zu sehen. Foto: Robby Schubert
Annaberg
Wie Musik seit Jahrzehnten Familien zusammenführt - Verein im Erzgebirge feiert Jubiläum
Von Robby Schubert
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Der Verein Jugendblasorchester Thum feiert in diesem Jahr mit unterschiedlichen Veranstaltungen sein 65-jähriges Bestehen. Dabei schwingt neben Musik auch ganz viel Liebe mit.

Die Geschichte von Susanne und Daniel Dettke wäre ein perfektes Drehbuch für einen Liebesfilm. „Wir haben uns auf einer Orchesterreise im Ausland kennengelernt“, beginnt der Familienvater zu berichten. „Während wir auf der ersten Reise noch gar nicht so sehr miteinander in Kontakt standen, hat es auf der zweiten Reise gefunkt“, ergänzt...
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