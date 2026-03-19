Wie Musik seit Jahrzehnten Familien zusammenführt - Verein im Erzgebirge feiert Jubiläum

Der Verein Jugendblasorchester Thum feiert in diesem Jahr mit unterschiedlichen Veranstaltungen sein 65-jähriges Bestehen. Dabei schwingt neben Musik auch ganz viel Liebe mit.

Die Geschichte von Susanne und Daniel Dettke wäre ein perfektes Drehbuch für einen Liebesfilm. „Wir haben uns auf einer Orchesterreise im Ausland kennengelernt“, beginnt der Familienvater zu berichten. „Während wir auf der ersten Reise noch gar nicht so sehr miteinander in Kontakt standen, hat es auf der zweiten Reise gefunkt“, ergänzt...