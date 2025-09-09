Wie vor 30 Jahren im Erzgebirge Bergbaugeschichte geschrieben wurde

In Annaberg-Buchholz ist ein besonderes Jubiläum gefeiert worden. 1995 wurde das Besucherbergwerk „Im Gößner“ eröffnet. Eine Sensation trotz anfänglicher Skepsis. Einer der wichtigsten Akteure von einst wurde nun für sein Verdienste ausgezeichnet.

Wie das damals alles abgelaufen ist. Geschichten darüber würden Abende füllen, sagt Rolf Schmidt. Der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz spricht von nicht weniger als der Entdeckung und dem Erhalt von 500 Jahren Stadtgeschichte. Einem Relikt bis zu 24 Meter tief in der Unterwelt der Kreisstadt mitten im Zentrum, das so viel über die...