Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jens Uhlig ist im Beisein von Frank und Jörg Roch (links) von der Bergbrüderschaft Frohnau zum Ehrenbergmann ernannt worden.
Jens Uhlig ist im Beisein von Frank und Jörg Roch (links) von der Bergbrüderschaft Frohnau zum Ehrenbergmann ernannt worden. Bild: Sebastian Paul
Jens Uhlig ist im Beisein von Frank und Jörg Roch (links) von der Bergbrüderschaft Frohnau zum Ehrenbergmann ernannt worden.
Jens Uhlig ist im Beisein von Frank und Jörg Roch (links) von der Bergbrüderschaft Frohnau zum Ehrenbergmann ernannt worden. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Wie vor 30 Jahren im Erzgebirge Bergbaugeschichte geschrieben wurde
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Annaberg-Buchholz ist ein besonderes Jubiläum gefeiert worden. 1995 wurde das Besucherbergwerk „Im Gößner“ eröffnet. Eine Sensation trotz anfänglicher Skepsis. Einer der wichtigsten Akteure von einst wurde nun für sein Verdienste ausgezeichnet.

Wie das damals alles abgelaufen ist. Geschichten darüber würden Abende füllen, sagt Rolf Schmidt. Der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz spricht von nicht weniger als der Entdeckung und dem Erhalt von 500 Jahren Stadtgeschichte. Einem Relikt bis zu 24 Meter tief in der Unterwelt der Kreisstadt mitten im Zentrum, das so viel über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
08.09.2025
3 min.
Nach Brand im eigenen Depot: Feuerwehr im Erzgebirge bekommt neues Fahrzeug
Der dringend benötigte Ersatz: Die Freiwillige Feuerwehr Buchholz hat einen neues Mannschaftsfahrzeug erhalten.
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz haben durch ein Feuer ihren Mannschaftstransportwagen verloren. Dabei hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Nun aber gibt es gute Nachrichten.
Patrick Herrl
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
05.09.2025
4 min.
Zehn Millionen Euro für neues Schulgebäude im Erzgebirge
Trägervereinsgeschäftsführer Steffen Simon sammelt mit den Grundschülern die Gegenstände, die zur Grundsteinlegung des Neubaus in Annaberg-Buchholz mit in die Zeitkapsel wandern.
Auf dem Gelände der Montessori-Grundschule in Annaberg-Buchholz ist am Freitagvormittag der Grundstein für einen Neubau gelegt worden. Doch wie funktioniert der Bau bei laufendem Betrieb?
Patrick Herrl
12:09 Uhr
2 min.
Eintracht in Leverkusen weiter ohne Götze
Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt auch im Spiel bei Bayer Leverkusen.
Der Weltmeister von 2014 plagt sich mit muskulären Problemen. Immerhin kehren zwei Profis in den Kader zurück - einer davon nach langer Verletzung.
12:15 Uhr
4 min.
Mehr als 211.000 Herztote im Jahr: Kardiologen beklagen Defizite in der Vorsorge
Bei Herzstillstand muss blitzschnell gehandelt werden.
Zwar ist die Sterblichkeit leicht gesunken – auch in Sachsen. Doch sie könnte niedriger sein, sagt die Deutsche Herzstiftung und erklärt wie. In Südwestsachsen soll es bald mehr Behandlungskapazitäten geben.
Katrin Saft
Mehr Artikel