Wie wär’s mit Oster-Urlaub in einer gefragten Kleinstadt? Nach diesem Kurort im Erzgebirge googeln die Deutschen

Ein Unternehmen aus München, spezialisiert auf Ferienhäuser weltweit, lockt mit Rankings auf sein Internetportal. Warum es fürs Erzgebirge nun aber Nachhilfe gab?

Zugegeben: In der Anfrage an die Kollegen von Holidu steckte eine Prise Schadenfreude. Aber wenn die Münchener, die als Ferienhaus-Vermittler ein Internetportal betreiben, in Deutschlands höchstgelegene Stadt kurzerhand Fachwerkhäuser und ein Glashüttenmuseum setzen, dann müssen Erzgebirgsreporter reagieren. Sorry dafür!