Wieso an einer Bundesstraße in Annaberg seit Jahren ein Bauzaun steht

Wer auf der B 101 in der Kreisstadt im Erzgebirge fährt, kommt in Höhe der Silberlandhalle an einem rund 100 Meter langen Behelfszaun vorbei. Kein schöner Anblick. Was die Stadt dazu sagt.

Annaberg-Buchholz hat zweifelsohne eine Menge Schönes zu bieten. Der Bauzaun an der Talstraße (B 101) als einer Hauptzufahrt zur Kreisstadt im Erzgebirge gehört definitiv nicht dazu. Inzwischen steht der circa 100 Meter lange Gitterzaun unterhalb eines bewaldeten Berghangs gegenüber der Silberlandhalle schon seit vielen Jahren und auch Leser... Annaberg-Buchholz hat zweifelsohne eine Menge Schönes zu bieten. Der Bauzaun an der Talstraße (B 101) als einer Hauptzufahrt zur Kreisstadt im Erzgebirge gehört definitiv nicht dazu. Inzwischen steht der circa 100 Meter lange Gitterzaun unterhalb eines bewaldeten Berghangs gegenüber der Silberlandhalle schon seit vielen Jahren und auch Leser...