Wieso ein Chemiker seine Liebe zum Holz und zum Erzgebirge neu entdeckte

Mit Mitte Dreißig noch mal eine Ausbildung zu machen, ist sehr selten. Kurt Kaufmann hat seinen Laborkittel gegen die Zimmermannskluft getauscht. Und damit alles richtig gemacht, wie er selbst sagt.

Kurt Kaufmann ist in seinem Element. Er sägt Bretter, richtet sie ab oder setzt Balken so zusammen, dass sie einen Dachstuhl ergeben. Wenn er über seine Arbeit erzählt, merkt man die Begeisterung für den Werkstoff Holz. Erst im September wurde er als bester Zimmerer-Lehrling im Handwerkskammerbezirk Erzgebirge-Chemnitz ausgezeichnet. Dabei ist... Kurt Kaufmann ist in seinem Element. Er sägt Bretter, richtet sie ab oder setzt Balken so zusammen, dass sie einen Dachstuhl ergeben. Wenn er über seine Arbeit erzählt, merkt man die Begeisterung für den Werkstoff Holz. Erst im September wurde er als bester Zimmerer-Lehrling im Handwerkskammerbezirk Erzgebirge-Chemnitz ausgezeichnet. Dabei ist...