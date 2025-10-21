Wieso Klöppelkunst aus dem Erzgebirge zwei Völker einander nahebringt

Als die Thumer Schnitzer und Klöppler im Mai zwei ihrer Exponate nach Tschechien gebracht haben, ahnten sie noch nicht, dass daraus eine Freundschaft entstehen sollte. Nun erfolgte der Gegenbesuch.

Es war ein besonderer Moment für den Schnitz- und Klöppelverein Thum, als jetzt Miroslava Brůnová mit einer kleinen Delegation aus Tschechien die Vereinsräume in Thum betrat. „Erstmals können wir ausländische Gäste hier bei uns begrüßen", freute sich der Vereinsvorsitzende Jens Lasch.