Wikingerschiff startet im Erzgebirge gen Norden

Aus einer 125 Jahre alten Lärche im Preßnitztal haben die Wikingerfreunde Vikingerz ihr Langschiff gebaut – in den vergangenen vier Jahren. Quelle war das Buch zur Gokstad aus dem 9. Jahrhundert. Was haben sie vor?

Sie haben zwar keinen Hafen, aber ein prächtiges Langschiff. Am Sonnabend starten die Wikinger aus dem Erzgebirge in den Norden. Sie wollen Toron nahe der brandenburgischen Kleinstadt Oderberg in die Oder setzen. Das sind definitiv keine Fake News im viel beschworenen Sommerloch.