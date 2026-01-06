MENÜ
William Trültzsch (l.) im Bild mit Manuela Willimowski und Kai Grunert, Bereichsleiter S-Privatkunden. Bild: Erzgebirgssparkasse/Jan Potscher
William Trültzsch (l.) im Bild mit Manuela Willimowski und Kai Grunert, Bereichsleiter S-Privatkunden. Bild: Erzgebirgssparkasse/Jan Potscher
Annaberg
William Trültzsch ist neuer Leiter der Sparkasse im Filialgebiet Ehrenfriedersdorf
Redakteur
Von Luisa Ederle
William Trültzsch übernimmt in Ehrenfriedersdorf eine bedeutende Rolle. Die Betreuung von mehr als 30.000 Kunden liegt künftig in seiner Verantwortung.

William Trültzsch übernimmt ab 1. Januar 2026 die Leitung des Filialgebiets Ehrenfriedersdorf bei der Erzgebirgssparkasse. Der 29-Jährige ist künftig für die Filialen in Ehrenfriedersdorf, Thum und Schlettau zuständig. Zu seinen Aufgaben zählt die Betreuung von mehr als 30.000 Kunden. Damit trägt Trültzsch die Verantwortung für ein...
