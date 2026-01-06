William Trültzsch ist neuer Leiter der Sparkasse im Filialgebiet Ehrenfriedersdorf

William Trültzsch übernimmt in Ehrenfriedersdorf eine bedeutende Rolle. Die Betreuung von mehr als 30.000 Kunden liegt künftig in seiner Verantwortung.

William Trültzsch übernimmt ab 1. Januar 2026 die Leitung des Filialgebiets Ehrenfriedersdorf bei der Erzgebirgssparkasse. Der 29-Jährige ist künftig für die Filialen in Ehrenfriedersdorf, Thum und Schlettau zuständig. Zu seinen Aufgaben zählt die Betreuung von mehr als 30.000 Kunden. Damit trägt Trültzsch die Verantwortung für ein...