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Nach zwei Bürgerversammlungen zu neuen Windkraftplänen gab es in Jöhstadt nun eine Bürgerbefragung.
Nach zwei Bürgerversammlungen zu neuen Windkraftplänen gab es in Jöhstadt nun eine Bürgerbefragung. Foto: Ronny Küttner
Kathleen Schaarschmidt und Thomas Hachmann teilen sich die Geschäftsführung der Bergwind Neue Energie GmbH.
Kathleen Schaarschmidt und Thomas Hachmann teilen sich die Geschäftsführung der Bergwind Neue Energie GmbH. Foto: Kjell Riedel
Jöhstadts Bürgermeister André Zinn hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er für neue Windkraftanlagen ist. Schon wegen der zu erwartenden Einnahmen für die unter Finanznot leidende Stadt.
Jöhstadts Bürgermeister André Zinn hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er für neue Windkraftanlagen ist. Schon wegen der zu erwartenden Einnahmen für die unter Finanznot leidende Stadt. Foto: Ronny Küttner
Nach zwei Bürgerversammlungen zu neuen Windkraftplänen gab es in Jöhstadt nun eine Bürgerbefragung.
Nach zwei Bürgerversammlungen zu neuen Windkraftplänen gab es in Jöhstadt nun eine Bürgerbefragung. Foto: Ronny Küttner
Kathleen Schaarschmidt und Thomas Hachmann teilen sich die Geschäftsführung der Bergwind Neue Energie GmbH.
Kathleen Schaarschmidt und Thomas Hachmann teilen sich die Geschäftsführung der Bergwind Neue Energie GmbH. Foto: Kjell Riedel
Jöhstadts Bürgermeister André Zinn hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er für neue Windkraftanlagen ist. Schon wegen der zu erwartenden Einnahmen für die unter Finanznot leidende Stadt.
Jöhstadts Bürgermeister André Zinn hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er für neue Windkraftanlagen ist. Schon wegen der zu erwartenden Einnahmen für die unter Finanznot leidende Stadt. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Windkraft: Bürgermeinung in Stadt im Erzgebirge fällt eindeutig aus
Redakteur
Von Kjell Riedel
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Die Jöhstädter sind gefragt worden, ob sie neue Windräder wollen, die den Mindestabstand zur Wohnbebauung unterschreiten. Nun liegt das Ergebnis vor.

Die Jöhstädter haben abgestimmt. Darüber, ob sie vier neue Windräder am Rand ihrer Stadt haben wollen, die den in Sachsen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung unterschreiten. Entsprechende Pläne der Bergwind Neue Energie GmbH hatten zu der Bürgerbefragung geführt. Die Auszählung in dieser Woche ergab...
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