Windkraft: Bürgermeinung in Stadt im Erzgebirge fällt eindeutig aus

Die Jöhstädter sind gefragt worden, ob sie neue Windräder wollen, die den Mindestabstand zur Wohnbebauung unterschreiten. Nun liegt das Ergebnis vor.

Die Jöhstädter haben abgestimmt. Darüber, ob sie vier neue Windräder am Rand ihrer Stadt haben wollen, die den in Sachsen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung unterschreiten. Entsprechende Pläne der Bergwind Neue Energie GmbH hatten zu der Bürgerbefragung geführt. Die Auszählung in dieser Woche ergab... Die Jöhstädter haben abgestimmt. Darüber, ob sie vier neue Windräder am Rand ihrer Stadt haben wollen, die den in Sachsen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung unterschreiten. Entsprechende Pläne der Bergwind Neue Energie GmbH hatten zu der Bürgerbefragung geführt. Die Auszählung in dieser Woche ergab...