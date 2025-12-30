Winter hat das Erzgebirge fest im Griff – Schnee lockt Drifter auf den Fichtelberg

Auch am Dienstag hat es in vielen Teilen der Region Schneefälle gegeben. Das ist für Winterdienst und Autofahrer eine Herausforderung. Die Silvesternacht verspricht, weiß und stimmungsvoll zu werden.

Lange hat er auf sich warten lassen, aber nun hat der Winter das Erzgebirge fest im Griff. Bis in tiefere Lagen gab es am Montagabend und dann auch wieder am Dienstagvormittag teils starken Schneefall. Der Winterdienst war voll gefordert, konnte aber nicht verhindern, dass es vor allem auf Nebenstraßen teils schneebedeckte Fahrbahnen gab. Das...