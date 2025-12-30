Winter hat das Erzgebirge fest im Griff – Schnee lockt Drifter auf den Fichtelberg

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis in tiefere Lagen des Erzgebirges hat der Winterdienst zum Jahresausklang gut zu tun.
Bis in tiefere Lagen des Erzgebirges hat der Winterdienst zum Jahresausklang gut zu tun. Bild: André März
Am Fichtelberg sorgte starker Wind am Montagabend für zusätzliche Probleme auf den Straßen.
Am Fichtelberg sorgte starker Wind am Montagabend für zusätzliche Probleme auf den Straßen. Bild: André März
So sah es am Dienstagvormittag im Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel aus. Die Straße in dem Wohnviertel war komplett mit Schnee bedeckt.
So sah es am Dienstagvormittag im Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel aus. Die Straße in dem Wohnviertel war komplett mit Schnee bedeckt. Bild: Kjell Riedel
Trotz des Schneefalls liefen am Fichtelberg auch die Schneekanonen weiter auf Hochtouren.
Trotz des Schneefalls liefen am Fichtelberg auch die Schneekanonen weiter auf Hochtouren. Bild: André März
Drifter waren am Montagabend im Kreisverkehr auf dem Fichtelberg unterwegs.
Drifter waren am Montagabend im Kreisverkehr auf dem Fichtelberg unterwegs. Bild: André März
Bis in tiefere Lagen des Erzgebirges hat der Winterdienst zum Jahresausklang gut zu tun.
Bis in tiefere Lagen des Erzgebirges hat der Winterdienst zum Jahresausklang gut zu tun. Bild: André März
Am Fichtelberg sorgte starker Wind am Montagabend für zusätzliche Probleme auf den Straßen.
Am Fichtelberg sorgte starker Wind am Montagabend für zusätzliche Probleme auf den Straßen. Bild: André März
So sah es am Dienstagvormittag im Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel aus. Die Straße in dem Wohnviertel war komplett mit Schnee bedeckt.
So sah es am Dienstagvormittag im Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel aus. Die Straße in dem Wohnviertel war komplett mit Schnee bedeckt. Bild: Kjell Riedel
Trotz des Schneefalls liefen am Fichtelberg auch die Schneekanonen weiter auf Hochtouren.
Trotz des Schneefalls liefen am Fichtelberg auch die Schneekanonen weiter auf Hochtouren. Bild: André März
Drifter waren am Montagabend im Kreisverkehr auf dem Fichtelberg unterwegs.
Drifter waren am Montagabend im Kreisverkehr auf dem Fichtelberg unterwegs. Bild: André März
Annaberg
Winter hat das Erzgebirge fest im Griff – Schnee lockt Drifter auf den Fichtelberg
Von Kjell Riedel und André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch am Dienstag hat es in vielen Teilen der Region Schneefälle gegeben. Das ist für Winterdienst und Autofahrer eine Herausforderung. Die Silvesternacht verspricht, weiß und stimmungsvoll zu werden.

Lange hat er auf sich warten lassen, aber nun hat der Winter das Erzgebirge fest im Griff. Bis in tiefere Lagen gab es am Montagabend und dann auch wieder am Dienstagvormittag teils starken Schneefall. Der Winterdienst war voll gefordert, konnte aber nicht verhindern, dass es vor allem auf Nebenstraßen teils schneebedeckte Fahrbahnen gab. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:35 Uhr
1 min.
Saisonstart im Skigebiet am Fichtelberg - wann es los geht
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison.
Während am benachbarten Keilberg in Tschechien bereits seit einigen Tagen Pisten geöffnet sind, war in Oberwiesenthal bisher dafür noch zu wenig Schnee. Nun gibt es aus dem Kurort gute Nachrichten für Alpin-Skifahrer.
Kjell Riedel
11:23 Uhr
4 min.
Jemen: Verteidigungsabkommen mit den Emiraten beendet
Die Separatisten des südlichen Übergangsrats (STC) werden von den Emiraten unterstützt. (Archivbild)
Im Kampf gegen die Huthi-Miliz im Jemen sind die Emirate und Saudi-Arabien eigentlich wichtige Verbündete. Doch nun eskaliert die Gewalt zwischen den Partnern überraschend schnell.
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
12.12.2025
3 min.
Musikevents im Erzgebirge: DJs erobern Gipfel des Fichtelbergs
Auf der Terrasse am Fichtelberghaus werden DJs erwartet.
Die fürs Wochenende geplante Eröffnung der Wintersaison fällt aufgrund des eher frühlingshaften Wetters aus. Dennoch lädt die Liftgesellschaft Oberwiesenthal für Sonnabend in den Kurort ein. Was Besucher erwartet.
Kjell Riedel
11:30 Uhr
4 min.
Worüber sich das Vogtland 2025 aufgeregt hat
Das Problem-WC am Oberen Bahnhof in Plauen.
Welche Aufreger und Possen haben im ablaufenden Jahr für Schlagzeilen gesorgt? „Freie Presse“ lässt die vergangenen Monate Revue passieren.
Tino Beyer
29.12.2025
2 min.
Teich im Erzgebirge soll entschlammt werden: Was neben einer neuen Fontäne noch geplant ist
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen.
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Es geht um ein Projekt für mehrere hunderttausend Euro an einem zentralen Platz im Dorf.
Annett Honscha
Mehr Artikel