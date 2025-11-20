Winterwetter im Erzgebirge: Fichtelberg und Co. werfen Schneekanonen an

Annaberg
Eisige Temperaturen bestimmen den Weg ins Wochenende in Sachsen. Für die Skigebiete der Anlass, die Beschneiungsanlagen in Betrieb zu nehmen.
In Sachsen wird es zum Wochenende klirrend kalt. In den Bergen können die Temperaturen nachts auf bis zu minus 10 Grad fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber zeigt sich häufig die Sonne. Für Sachsens Skigebiete ist das winterliche Wetter günstig – sie werfen jetzt ihre Schneekanonen an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.