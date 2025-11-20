Winterwetter im Erzgebirge: Fichtelberg und Co. werfen Schneekanonen an

Eisige Temperaturen bestimmen den Weg ins Wochenende in Sachsen. Für die Skigebiete der Anlass, die Beschneiungsanlagen in Betrieb zu nehmen.

In Sachsen wird es zum Wochenende klirrend kalt. In den Bergen können die Temperaturen nachts auf bis zu minus 10 Grad fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber zeigt sich häufig die Sonne. Für Sachsens Skigebiete ist das winterliche Wetter günstig – sie werfen jetzt ihre Schneekanonen an.