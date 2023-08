„Wir können uns als Geyrische glücklich schätzen“: Weltklassesportler Eric Frenzel weiht nach ihm benannte Sporthalle im Erzgebirge ein

Nahe der Grundschule von Geyer ist ein neuer Sportkomplex samt Außensportgelände entstanden. Etwa 7,7 Millionen Euro wurden investiert. Der Namensgeber kam in neuer Funktion.

Es war ein Gänsehautmoment für viele Anwesende: Weltklassesportler Eric Frenzel hat am Sonnabend mit weiteren Beteiligten die nach ihm benannte neue Eric-Frenzel-Sporthalle in Geyer eingeweiht. „Wir können uns als Geyrische glücklich schätzen, nun so eine tolle Halle zu haben“, sagte der neue Bundestrainer in der Nordischen Kombination,...