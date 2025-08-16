Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden

Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Redakteur
Von Kjell Riedel
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?

Sich von etwas zu trennen, fällt oft schwer. Manchmal aber führt kein Weg daran vorbei. Wie im Fall von Elterlein und einigen stadteigenen Immobilien. 38 Gebäude, 6 Eigentumswohnungen und 63 Garagen nennt die Kommune laut Bürgermeisterin Annette Ficker (WV „Gemeinsam für die Stadt Elterlein“) ihr Eigen. Sechs Häuser sowie die sechs...
