„Wir reden von einer Operation am Herzen der Stadt“ – Kurort am Fichtelberg plant neuen Markt

Die Oberwiesenthaler tragen sich schon länger mit dem Gedanken, den zentralen Platz im Kurort neu zu gestalten. Nun gibt es ein Konzept dafür. Damit steht eine historische Verkehrsachse durch die Touristenhochburg wohl vor dem Aus.

Die Oberwiesenthaler müssen sich wohl trennen. Von einem besonderen – möglicherweise sogar einzigartigen – Markenzeichen ihrer Stadt. Das ist das Ergebnis der bisherigen Diskussionen um eine Neugestaltung des Marktplatzes in der Touristenhochburg am Fichtelberg.