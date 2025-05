„Wir sind zwischen 48 und 60 Stunden pro Woche auf Arbeit“: Streik an Rettungswache im Erzgebirge

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der DRK-Rettungswache in Geyer am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Was das für Folgen hatte.

Ein Teil der Mitarbeiter der Rettungswache Geyer hat sich am Freitag an einem Warnstreik beteiligt, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Etwa zehn Frauen und Männer streikten in der Frühschicht vor dem Objekt. In der Spätschicht beteiligten sich nach Angaben von Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sina Rothe zwei Mitarbeiter. Die... Ein Teil der Mitarbeiter der Rettungswache Geyer hat sich am Freitag an einem Warnstreik beteiligt, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Etwa zehn Frauen und Männer streikten in der Frühschicht vor dem Objekt. In der Spätschicht beteiligten sich nach Angaben von Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sina Rothe zwei Mitarbeiter. Die...