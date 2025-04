„Wir stecken den Kopf nicht in den Sand“: Brandopfer im Erzgebirge erleben große Hilfsbereitschaft – War es Brandstiftung?

Ein Feuer ist am Mittwochabend in einem Anbau an einem Wohnhaus in Elterlein ausgebrochen. Einsatzkräfte retteten unter anderem einen Papagei. Ein technischer Defekt wird als Ursache ausgeschlossen.

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Mittwochabend zu einem Brand an einem Wohnhaus in Elterlein ausgerückt. Das Feuer war in einem Anbau des Hauses am Buchenweg ausgebrochen. „Die besondere Problematik lag in der Blockhausbauweise – also alles aus Holz", sagte Sven Munzert, der vor Ort Einsatzleiter war, am Morgen danach der „Freien Presse".