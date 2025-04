„Wir wissen nicht, was morgen kommt. Es brennt“ – Erzgebirgische Unternehmen in der Krise

Im Erzgebirgskreis ist die Anzahl der Insolvenzen um 60 Prozent gestiegen. Die Industrie- und Handelskammer wendet sich an Unternehmer, die wie Thomas Windisch und Marco Reiß in einer schwierigen Situation stecken. Ist Hilfe möglich?

Thomas Windisch fühlt sich im Stich gelassen. Der 41-jährige Maschinenbauingenieur, er ist einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern der Eisenwerk GmbH Elterlein, befindet sich in einem emotionalen Ausnahmezustand. „Wir wissen nicht, was morgen kommt. Es brennt“, sagt der Firmenchef, der 2017 nach dem Studium in Mittweida ins...