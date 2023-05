Wo bleiben im Erzgebirge die Welterbezentren?

Am Sonntag wird in Deutschland der Unesco-Welterbetag gefeiert. Aus diesem Anlass sind an fast allen 51 Unesco-Welterbestätten bundesweit Veranstaltungen geplant - auch in der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Einen weiteren Grund zum Feiern soll es im August geben. Dann ist der Baustart an der Fassade des künftigen Welterbezentrums in...