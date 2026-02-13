Wo im Erzgebirge am Wochenende für Alpin-Skifahrer noch was geht

Ausgerechnet in den sächsischen Winterferien hat der Winter zuletzt eine Pause eingelegt. Plusgrade und Regen ließen selbst in höheren Lagen des Erzgebirges den Schnee rapide schmelzen. Aber einige Pisten halten noch.

Trotz der jüngsten Plusgrade und des Regens, die zuletzt auch die Kammlagen des Erzgebirges heimgesucht haben, müssen Ski-Alpin-Fans am Wochenende nicht darben. Die Auswahl ist sogar noch recht groß. Zudem soll es kälter werden und auch Schnee fallen.