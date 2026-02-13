MENÜ
Theodor Müller, Jenny Müller und Maximilian von Sperling aus Dresden waren diese Woche bei Stefan Uhlmann (v. l.) in der Skiarena Eibenstock zu Gast.
Theodor Müller, Jenny Müller und Maximilian von Sperling aus Dresden waren diese Woche bei Stefan Uhlmann (v. l.) in der Skiarena Eibenstock zu Gast. Bild: Ralf Wendland
Auch am Fichtelberg – hier der Himmelsleiter-Lift – läuft der Skibetrieb weiter.
Auch am Fichtelberg – hier der Himmelsleiter-Lift – läuft der Skibetrieb weiter. Bild: Ronny Küttner
Die Aufnahme vom Freitag zeigt noch reichlich Schnee auf dem Hang im tschechischen Potucky .
Die Aufnahme vom Freitag zeigt noch reichlich Schnee auf dem Hang im tschechischen Potucky . Bild: Screenshot FP
Annaberg
Wo im Erzgebirge am Wochenende für Alpin-Skifahrer noch was geht
Redakteur
Von Kjell Riedel
Ausgerechnet in den sächsischen Winterferien hat der Winter zuletzt eine Pause eingelegt. Plusgrade und Regen ließen selbst in höheren Lagen des Erzgebirges den Schnee rapide schmelzen. Aber einige Pisten halten noch.

Trotz der jüngsten Plusgrade und des Regens, die zuletzt auch die Kammlagen des Erzgebirges heimgesucht haben, müssen Ski-Alpin-Fans am Wochenende nicht darben. Die Auswahl ist sogar noch recht groß. Zudem soll es kälter werden und auch Schnee fallen.
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
24.01.2026
1 min.
Am Fichtelberg drehen sich weitere Lifte
Die Lifte am Hauptskihang von Oberwiesenthal sind wieder in Betrieb.
Gute Nachricht für die Freunde des alpinen Skisports: In Oberwiesenthal wächst das Angebot wieder.
Kjell Riedel
21.01.2026
2 min.
Ski-Spaß im Erzgebirge? Auf diesen Pisten geht noch was
Skifahrer und Snowboarder sind auf der Piste in der Skiarena Eibenstock unterwegs.
Fehlender Neuschnee bremst vielerorts Wintersportler im Erzgebirge aus. Doch einige Skilifte drehen sich noch. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
Jürgen Freitag
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel