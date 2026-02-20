MENÜ
  • Wo im Erzgebirge kleine Bahnen ihre Runden drehen und dazu Späne und Klöppel gleichzeitig fliegen

Lassen sich über die Schulter schauen: Maxi Bretschneider, Ingo Schaarschmidt und Albin Dittrich.
Lassen sich über die Schulter schauen: Maxi Bretschneider, Ingo Schaarschmidt und Albin Dittrich.
Annaberg
Wo im Erzgebirge kleine Bahnen ihre Runden drehen und dazu Späne und Klöppel gleichzeitig fliegen
Von Robby Schubert
Jedes Jahr im Februar zeigen zwei Vereine in Jahnsbach, womit sich ihre Mitglieder in ihrer Freizeit beschäftigen. Am Wochenende gibt es wieder Neues zu entdecken.

50 Jahre lang haben sich auf der Pyramide von Jahnsbach keine Figuren gedreht. Doch dies hat sich dank der Schnitzerjugend des Schnitz- und Klöppelvereins Jahnsbach geändert. „Also auf dem Modell der Ortspyramide“, ergänzt Ingo Schaarschmidt vom Verein. Unter seiner Anleitung hat der Prototyp, welcher vor 50 Jahren gebaut worden war und der...
