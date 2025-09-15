Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Wohnhausbrand im Erzgebirge: Einsatzkräfte von vier freiwilligen Feuerwehren alarmiert

Einsatzkräfte von vier Feuerwehren sind am Montagmorgen im Erzgebirge alarmiert worden. Bild: Ronny Küttner
Wohnhausbrand im Erzgebirge: Einsatzkräfte von vier freiwilligen Feuerwehren alarmiert
Von Katrin Kablau
Das Gebäude ist zurzeit nicht bewohnt und steht zum Verkauf.

55 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Königswalde Grumbach, Annaberg und Buchholz sind am Montagvormittag wegen eines Brandes in Königswalde alarmiert worden. In einem Bauernhaus an der Lindenstraße brannte es. Ursache: ein technischer Defekt. „Unsere eigenen Kräfte konnten schnell den Brandherd lokalisieren. Es genügte ein...
