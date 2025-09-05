Zehn Millionen Euro für neues Schulgebäude im Erzgebirge

Auf dem Gelände der Montessori-Grundschule in Annaberg-Buchholz ist am Freitagvormittag der Grundstein für einen Neubau gelegt worden. Doch wie funktioniert der Bau bei laufendem Betrieb?

Aufregend, spannend und nass. So fassen die kleinen „Füchse" den besonderen Tag an der Montessori-Grundschule in Annaberg-Buchholz zusammen, während die Gruppe im Klassenzimmer ihren Höhepunkt genießt. Als Dankeschön für ihre Geduld im Dauerregen gibt es für die Kinder Eis. Als Höhepunkt dieses besonderen Tages würden die Lehrer und...