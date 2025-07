Zirkus im Erzgebirge: Wo ein traditionsreiches Familienunternehmen derzeit sein Zelt aufschlägt

Der Großzirkus „Paul Busch“ ist nach vielen Jahren Pause wieder in Annaberg-Buchholz zu Gast. Ab wann sich die Manege für die Besucher öffnet.

Der Name Busch hat in der Zirkuswelt einen Klang. Das Familienunternehmen hat tiefe Wurzeln, die acht Generationen zurückreichen. Der Großzirkus „Paul Busch“ schlägt derzeit in Annaberg sein Zelt auf – auf dem Sportplatz am Barbara-Uthmann-Ring in Annaberg-Buchholz. Am Donnerstag beginnen Kartenverkauf und Vorstellungen. Dann haben auch...