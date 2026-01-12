MENÜ
Durch Schwarzarbeit bei einer Baufirma aus dem Erzgebirge ist ein Schaden von rund 543.000 Euro entstanden. Bild: Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa
Durch Schwarzarbeit bei einer Baufirma aus dem Erzgebirge ist ein Schaden von rund 543.000 Euro entstanden. Bild: Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa
Annaberg
Zoll deckt Schwarzarbeit im Erzgebirge auf: Bauunternehmerin verurteilt
Redakteur
Von Holk Dohle
Der 61-Jährigen wurde vorgeworfen, zwischen 2018 und 2022 mindestens 24 Arbeitnehmer schwarz beschäftigt zu haben. Der Schaden: über eine halbe Million Euro.

Eine Bauunternehmerin aus dem Erzgebirge ist vom Amtsgericht Chemnitz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Die Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der 61-Jährigen wurde vorgeworfen, zwischen 2018 und 2022 mindestens 24 Arbeitnehmer schwarz beschäftigt zu haben. Die Frau meldete diese nicht...
