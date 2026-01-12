Zoll deckt Schwarzarbeit im Erzgebirge auf: Bauunternehmerin verurteilt

Annaberg
Eine Bauunternehmerin aus dem Erzgebirge ist vom Amtsgericht Chemnitz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Die Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der 61-Jährigen wurde vorgeworfen, zwischen 2018 und 2022 mindestens 24 Arbeitnehmer schwarz beschäftigt zu haben. Die Frau meldete diese nicht...
