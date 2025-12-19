Zu Besuch beim Weihnachtsmann im Erzgebirge: Bescherung am Annaberger Schutzteich

Annaberg
Bescherung mal anders: Am 24. Dezember können Kinder zum Weihnachtsmann in Annaberg-Buchholz kommen. Die Geschenke müssen schon vorher zu ihm finden.
Ein Besuch beim Weihnachtsmann wird Kindern am Nachmittag des 24. Dezember am Annaberg-Buchholzer Schutzteich samt Pavillon ermöglicht. Dann empfängt der bärtige Geselle dort Familien zur Bescherung. Möglich ist das von 14 Uhr bis 17 Uhr.
