Zu Musik von Rammstein und den Onkelz: Biker feiern Sommerparty im Erzgebirge

Die Motorradfreunde „Last Heros“ aus Elterlein laden für Freitag und Sonnabend aufs Festgelände im Gewerbegebiet ein. Was die Gäste erwartet.

Das Erzgebirge ist Motorradland. Am Wochenende ganz besonders in der Gegend um Elterlein. Im Gewerbegebiet an der Scheibenberger Straße veranstalten die „Last Heros“ ihre 33. Sommerparty. Das alljährliche Bikertreffen der Elterleiner Motorradfreunde ist längst weit über die hiesige Region hinaus bekannt, lockt daher Biker nicht nur aus...