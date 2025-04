Zufahrt zum Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz fünf Tage gesperrt

Am Rande der B 95 wird an einem Regenablauf gearbeitet. Es gibt eine Umleitung.

In der neuen Woche ist in Annaberg-Buchholz die Zufahrt zum Erzgebirgsklinikum von der B 95 aus von Montag bis Freitag gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Das Abbiegen zur Klinik an der Kreuzung B 95/Barbara-Uthmann-Ring ist in dieser Zeit nicht möglich. Grund sind Bauarbeiten: Eine Straßenablaufrinne an der Zufahrt wird erneuert. Eine...