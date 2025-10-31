Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?

Annaberg
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Reformationstag in Sachsen. Die Geschäfte sind geschlossen. Nur nicht im Erzgebirge – allerdings jenseits der Grenze. In Tschechien haben die Läden geöffnet. Viele Sachsen nutzen daher den Feiertag für einen Abstecher ins Nachbarland, um billig zu tanken, Essen zu gehen sowie günstig Zigaretten und andere Schnäppchen zu kaufen. Besonders...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.