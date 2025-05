Zwangspfeil missachtet: Seniorin verursacht Verkehrsunfall im Erzgebirge

An einer Kreuzung mit der B 101 in Annaberg-Buchholz ist es am Donnerstagabend zu einer Kollision gekommen. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Zwangspfeil missachtet, Kollision verursacht. In Annaberg-Buchholz hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall an einer Kreuzung mit der Bundesstraße 101 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 72-jährige Autofahrerin gegen 19.30 Uhr mit einem Audi talabwärts auf der Felix-Weise-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der B 101 darf sie... Zwangspfeil missachtet, Kollision verursacht. In Annaberg-Buchholz hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall an einer Kreuzung mit der Bundesstraße 101 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 72-jährige Autofahrerin gegen 19.30 Uhr mit einem Audi talabwärts auf der Felix-Weise-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der B 101 darf sie...