Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt

Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge. Bild: Ronny Küttner
Mit ihrem Ausreißversuch haben die beiden Fünfjährigen in Oberwiesenthal für einige Aufregung gesorgt.
Mit ihrem Ausreißversuch haben die beiden Fünfjährigen in Oberwiesenthal für einige Aufregung gesorgt. Bild: Ronny Küttner
Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreut im Erzgebirgskreis in 24 Kindereinrichtungen annähernd 2300 Mädchen und Jungen.
Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreut im Erzgebirgskreis in 24 Kindereinrichtungen annähernd 2300 Mädchen und Jungen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge. Bild: Ronny Küttner
Mit ihrem Ausreißversuch haben die beiden Fünfjährigen in Oberwiesenthal für einige Aufregung gesorgt.
Mit ihrem Ausreißversuch haben die beiden Fünfjährigen in Oberwiesenthal für einige Aufregung gesorgt. Bild: Ronny Küttner
Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreut im Erzgebirgskreis in 24 Kindereinrichtungen annähernd 2300 Mädchen und Jungen.
Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreut im Erzgebirgskreis in 24 Kindereinrichtungen annähernd 2300 Mädchen und Jungen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Annaberg
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?

Zwei kleine Ausreißer haben in dieser Woche in Oberwiesenthal für Aufregung gesorgt. Die beiden Fünfjährigen waren aus der örtlichen Kindertagesstätte „Regenbogen“ ausgebüxt. Von der zweisprachigen Kindereinrichtung, die sich in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge befindet, liefen sie ausgerechnet auf die viel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
07.11.2025
4 min.
„Wir reden von einer Operation am Herzen der Stadt“ – Kurort am Fichtelberg plant neuen Markt
Der Marktplatz von Oberwiesenthal ist annähernd quadratisch. Allerdings wird er diagonal von einer Straße durchschnitten und so in zwei Hälften geteilt.
Die Oberwiesenthaler tragen sich schon länger mit dem Gedanken, den zentralen Platz im Kurort neu zu gestalten. Nun gibt es ein Konzept dafür. Damit steht eine historische Verkehrsachse durch die Touristenhochburg wohl vor dem Aus.
Kjell Riedel
06.11.2025
4 min.
„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ – Skigebiet am Fichtelberg nun in privaten Händen
Mit der Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der Schwebebahn soll der Weg für eine umfassende Modernisierung geebnet werden.
Der Weg war lang und steinig. Der Kaufvertrag ist mehr als 200 Seiten dick. Mit Blick auf die Zukunft von Sachsens größtem alpinen Skigebiet geht es um großes Vertrauen und um große Erwartungen.
Kjell Riedel
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel