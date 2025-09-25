Zwei Jubiläen zum Thumer Herbstfest

Annaberg
Das Thumer Herbstfest feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Klein hat alles begonnen. Am Samstag werden mehr als 300 Besucher zu einem bunten Programm erwartet.
Ganz klein hat alles vor vielen Jahren begonnen. „Anfangs gab es nur Kaffee und Kuchen“, erzählt Blumenladen-Inhaberin Kathleen Lippmann vom Thumer „Blütenzauber“. Die Geschäftsfrau hat mit Engagement, immer neuen Ideen und mit der Unterstützung von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern das Thumer Herbstfest als feste Größe in der...
