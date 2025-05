Zwei Menschen bei schwerem Unfall in Hammerunterwiesenthal verletzt

Am Samstagabend ist in Hammerunterwiesenthal ein Auto von der Straße abgekommen. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Zwei Verletzte und mehrere Tausend Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend in Hammerunterwiesenthal ereignet hat. Laut Polizei war gegen 22 Uhr ein Opel auf der Neudorfer Straße unterwegs, als er in Richtung Kretscham-Rothensehma in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der Pkw stoppte im angrenzenden...