Zwei Schwerletzte nach Unfällen in Ehrenfriedersdorf und in Annaberg

Am Montag kam es zu zwei schweren Unfällen, bei denen eine Frau und ein Mann verletzt wurden.

Der 61-jährige Fahrer eines Pkw Subaru war am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Chemnitzer Straße (B 95) in Richtung Thum unterwegs. Eingangs einer Linkskurve kam der Subaru nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Ebenfalls am...