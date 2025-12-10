Zwei Straßen in Stadt im Erzgebirge gesperrt

Die Christian-Melzer-Straße in Annaberg-Buchholz wird kurzzeitig gesperrt. Die Untere Schmiedegasse ist für mehrere Tage dicht.

Zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Christian-Melzer-Straße in Annaberg-Buchholz kommt es am Donnerstag, 11. Dezember. Grund für die Verkehrseinschränkung im Stadtteil Buchholz ist das Aufstellen einer für Bauarbeiten benötigte Betonpumpe im Bereich der Hausnummer 7. Wie die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz weiter mitteilt, wird die...