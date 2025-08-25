Zwei weitere Straßen in Annaberg-Buchholz gesperrt

In Annaberg-Buchholz kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen. Dabei muss die Zeppelinstraße wegen einer Havarie gesperrt werden. Was bedeutet das für Fahrer und Anwohner?

Ab diesen Dienstag kommt es in der Kreisstadt zu weiteren Verkehrseinschränkungen. Aufgrund einer Havarie an der Trinkwasserleitung wird die Zeppelinstraße in Annaberg-Buchholz im Bereich der Hausnummer 2 von Dienstag bis voraussichtlich zum 1. September (kommender Montag) voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Darüber hinaus muss...