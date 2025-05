Zweiter Versuch: Verein im Erzgebirge will mit neuer Schauanlage starten

Diesmal soll es gelingen. Nachdem die Veranstaltung im vorigen Jahr wegen Unwetters und Schneefalls abgesagt werden musste, wollen die Modellbahner von Herold nun einen zweiten Versuch wagen.

Gespannt schauen die Mitglieder der Interessengemeinschaft Schmalspurbahn „Thumer Netz“ in diesen Tagen immer wieder auf die Wetterberichte. Aber die Prognosen stehen gut. Denn am Samstag soll der zweite Versuch unternommen werden, die neu gestaltete Schauanlage am ehemaligen Herolder Bahnhof offiziell ihrer Bestimmung zu übergeben. „Den...