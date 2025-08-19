Zwillingstreffen im Erzgebirge geplant: Was die Gründerin heutigen Eltern mitgeben will

Mitte September wird das Familienzentrum Annaberg zum Treffpunkt für Zwillinge, Drillinge und deren Eltern. Marlis Schaden hat als Zwillingsmutter dazu einen besonderen Bezug.

Sie hatte schon zwei Kinder, als noch einmal Nachwuchs unterwegs war. Marlis Schaden und ihr damaliger Mann wurden Eltern von Zwillingen – Max und Lena, heute 26 Jahre alt. Damit änderte sich das Familienleben grundlegend. Am 13. September soll ein Zwillings- und Drillingstreffen im Familienzentrum Annaberg die Möglichkeit zum Austausch...