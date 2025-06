10.000 Euro Sachschaden: 29-jährige Skoda-Fahrerin fliegt nahe Bockau aus der Kurve

Ein Atemalkoholtest nach einem Unfall bei Bockau ergab: Die 29-jährige Pkw-Fahrerin hatte die erlaubte Promillegrenze überschritten.

Eine Skoda-Fahrerin ist am frühen Pfingstsonntag nahe Bockau mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Kurz nach 4 Uhr am Morgen fuhr die 29-Jährige laut Polizei mit einem Pkw der Marke Skoda auf der Jägerhausstraße von Bockau in Richtung Jägerhaus. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der...