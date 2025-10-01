16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum die Drehorte geheim sind, aber trotzdem bekannt werden

Aue
Millionen Zuschauer verfolgen die ZDF-Reihe Erzgebirgskrimi, doch die Schauplätze werden geheim gehalten. Für den Tourismus im Erzgebirge erweist sich das Versteckspiel als Glücksfall.
Das Interesse am Erzgebirgskrimi ist ungebrochen: Rund sechs Millionen Zuschauer verfolgen regelmäßig im ZDF die Verbrechen aus der Region. Bereits 15 Folgen wurden kreuz und quer im Erzgebirge gedreht. Die Schauplätze sorgen bei den Einheimischen für Aha-Momente. Doch warum bleibt im Vorfeld häufig unklar, wo genau die Kameras laufen?
