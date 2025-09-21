16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt

Aue
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Der Erzgebirgskrimi sorgt für Spannung, und dies nicht nur im Fernsehen. Während seiner Ausstrahlung im ZDF fiebern die Zuschauer mit, und viele Erzgebirger rätseln, wann und wo die nächsten Dreharbeiten stattfinden.
