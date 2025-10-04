Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte": ZDF verrät neue Details – Weitere Sperrungen für Dreharbeiten

Beim Drehstart für den neuen Erzgebirgskrimi dabei: Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) und Robert Winkler (Kai Scheve) ermitteln wieder. Bild: ZDF/Hardy Spitz
Beim Drehstart für den neuen Erzgebirgskrimi dabei: Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) und Robert Winkler (Kai Scheve) ermitteln wieder. Bild: ZDF/Hardy Spitz
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: ZDF verrät neue Details – Weitere Sperrungen für Dreharbeiten
Von Jürgen Freitag
Ein Mord im Plattenbau, Erinnerungen, Geheimnisse: Das sind die Zutaten des neuen Erzgebirgskrimis. Wegen der Dreharbeiten kommt es jetzt erneut zu Sperrungen. Und: Das ZDF gibt weitere Schauspieler bekannt.

Die Dreharbeiten für den 16. Erzgebirgskrimi laufen im Westerzgebirge auf Hochtouren. Nachdem vergangene Woche erste Aufnahmen der beliebten ZDF-Krimireihe am Pflegeheim „Gut Gleesberg“ in Schneeberg gefilmt wurden, lief zuletzt in Aue im Wohngebiet Eichert die Produktion.
