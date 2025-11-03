Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • Aue
  20-Millionen-Euro-Investition in Badegärten Eibenstock: Weiter Warten auf neue Attraktionen

Die neuen Rutschen am Erweiterungsbau der Badegärten Eibenstock sind schon installiert.
Die neuen Rutschen am Erweiterungsbau der Badegärten Eibenstock sind schon installiert. Bild: Georg Dostmann
Aue
20-Millionen-Euro-Investition in Badegärten Eibenstock: Weiter Warten auf neue Attraktionen
Von Heike Mann
Beim Erweiterungsbau an den Badegärten Eibenstock ist es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Zum Jahresende sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein. Und wann wird eröffnet?

Roberto Fricker, Geschäftsführer der Badegärten Eibenstock, geht davon aus, dass der Erweiterungsbau der Badegärten im Dezember fertiggestellt werden kann. Bevor die neuen Attraktionen eröffnet werden können, braucht es noch Tests, so Hygiene und Brandschutz betreffend.
