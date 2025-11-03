20-Millionen-Euro-Investition in Badegärten Eibenstock: Weiter Warten auf neue Attraktionen

Aue
Beim Erweiterungsbau an den Badegärten Eibenstock ist es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Zum Jahresende sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein. Und wann wird eröffnet?
Roberto Fricker, Geschäftsführer der Badegärten Eibenstock, geht davon aus, dass der Erweiterungsbau der Badegärten im Dezember fertiggestellt werden kann. Bevor die neuen Attraktionen eröffnet werden können, braucht es noch Tests, so Hygiene und Brandschutz betreffend.
