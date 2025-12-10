MENÜ
  • 250-Millionen-Euro-Mann geht von der Brücke: Was ein Erzgebirger für seine Heimatstadt tat

Rico Teichmann (links) löst ab Januar den bisherigen Geschäftsführer Peter Stimpel ab.
Rico Teichmann (links) löst ab Januar den bisherigen Geschäftsführer Peter Stimpel ab. Bild: Ralf Wendland
Das ehemalige Bettenhaus des Gesundheitszentrums soll vermietet werden.
Das ehemalige Bettenhaus des Gesundheitszentrums soll vermietet werden. Bild: Ralf Wendland
Aus der leerstehenden Alten Post wurde die attraktive Marktpassage.
Aus der leerstehenden Alten Post wurde die attraktive Marktpassage. Bild: Ralf Wendland
Rico Teichmann (links) löst ab Januar den bisherigen Geschäftsführer Peter Stimpel ab. Bild: Ralf Wendland
Rico Teichmann (links) löst ab Januar den bisherigen Geschäftsführer Peter Stimpel ab. Bild: Ralf Wendland
Das ehemalige Bettenhaus des Gesundheitszentrums soll vermietet werden. Bild: Ralf Wendland
Das ehemalige Bettenhaus des Gesundheitszentrums soll vermietet werden. Bild: Ralf Wendland
Aus der leerstehenden Alten Post wurde die attraktive Marktpassage. Bild: Ralf Wendland
Aus der leerstehenden Alten Post wurde die attraktive Marktpassage. Bild: Ralf Wendland
Aue
250-Millionen-Euro-Mann geht von der Brücke: Was ein Erzgebirger für seine Heimatstadt tat
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg steht vor einem Generationswechsel. Peter Stimpel übergibt zum Jahresende an seinen Nachfolger Rico Teichmann.

Wohl kaum ein Schneeberger prägte so die Entwicklung seiner Heimatstadt. In fast 35 Jahren als Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) „Bergstadt Schneeberg“ war er für Investitionen in Höhe von rund 250 Millionen Euro verantwortlich. Nicht nur in die Wohnquartiere investierte die WBG. Unter der Führung von Peter Stimpel...
