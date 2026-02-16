50 Jahre voller Humor: Diese Narren im Erzgebirge feiern bereits ihr goldenes Jubiläum

Aue
In Schneeberg gibt es einiges zu feiern: 50 Jahre Karnevalclub, das 50. Jubiläum des Club-Geschäftsführers, 35 Jahre Kinderfasching. Dazu kommt ein Wiedersehen nach 20 Jahren.
Wenn im Kulturzentrum Goldne Sonne in Schneeberg die Narren los sind, dann steckt meist ein Mann dahinter: Günter Pietzsch. Der 74-Jährige ist seit der Gründung 1976 Geschäftsführer vom Karnevalclub Schneeberg, der am Wochenende auf ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte zurückblickte. Es war eine Zeitreise voller Humor und wunderbarer...
