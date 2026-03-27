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Denny Helmer und Florin Marie Müller freuen sich auf das große Fest in der Bergstadt, an dem sich die Bürger aktiv einbringen können.
Denny Helmer und Florin Marie Müller freuen sich auf das große Fest in der Bergstadt, an dem sich die Bürger aktiv einbringen können. Foto: Ralf Wendland
Ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier soll am 25 Juli rund 100 Menschen zusammen bringen.
Ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier soll am 25 Juli rund 100 Menschen zusammen bringen. Foto: Matthias Merz/dpa
Wie hier zum Bergstreittag werden in der Festwoche in Schneeberg viele Gäste erwartet.
Wie hier zum Bergstreittag werden in der Festwoche in Schneeberg viele Gäste erwartet. Foto: Ralf Wendland/Archiv
Denny Helmer und Florin Marie Müller freuen sich auf das große Fest in der Bergstadt, an dem sich die Bürger aktiv einbringen können.
Denny Helmer und Florin Marie Müller freuen sich auf das große Fest in der Bergstadt, an dem sich die Bürger aktiv einbringen können. Foto: Ralf Wendland
Ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier soll am 25 Juli rund 100 Menschen zusammen bringen.
Ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier soll am 25 Juli rund 100 Menschen zusammen bringen. Foto: Matthias Merz/dpa
Wie hier zum Bergstreittag werden in der Festwoche in Schneeberg viele Gäste erwartet.
Wie hier zum Bergstreittag werden in der Festwoche in Schneeberg viele Gäste erwartet. Foto: Ralf Wendland/Archiv
Aue
555 Jahre Berggeschrey in Schneeberg: Das erwartet Besucher in der Jubiläumswoche
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
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Beim großen Fest 555 Jahre Berggeschrey in Schneeberg gibt es viele gemeinsame Aktionen: vom großen Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier, Schiebböcker-Wettbewerb, Fotowettbewerb bis zum gemeinsamen Leuchten auf dem Marktplatz.

In diesem Jahr feiert die Bergstadt Schneeberg 555 Jahre Berggeschrey. Vom 22. bis 26. Juli bildet eine Jubiläumswoche den Höhepunkt des gesamten Festjahres. Dabei setzten die Organisatoren bewusst nicht auf ein klassisches Großevent, sondern auf ein offenes Stadtfest, das die Vielfalt Schneebergs sichtbar macht. Das sind die wichtigsten
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