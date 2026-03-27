555 Jahre Berggeschrey in Schneeberg: Das erwartet Besucher in der Jubiläumswoche

Beim großen Fest 555 Jahre Berggeschrey in Schneeberg gibt es viele gemeinsame Aktionen: vom großen Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier, Schiebböcker-Wettbewerb, Fotowettbewerb bis zum gemeinsamen Leuchten auf dem Marktplatz.

In diesem Jahr feiert die Bergstadt Schneeberg 555 Jahre Berggeschrey. Vom 22. bis 26. Juli bildet eine Jubiläumswoche den Höhepunkt des gesamten Festjahres. Dabei setzten die Organisatoren bewusst nicht auf ein klassisches Großevent, sondern auf ein offenes Stadtfest, das die Vielfalt Schneebergs sichtbar macht. Das sind die wichtigsten In diesem Jahr feiert die Bergstadt Schneeberg 555 Jahre Berggeschrey. Vom 22. bis 26. Juli bildet eine Jubiläumswoche den Höhepunkt des gesamten Festjahres. Dabei setzten die Organisatoren bewusst nicht auf ein klassisches Großevent, sondern auf ein offenes Stadtfest, das die Vielfalt Schneebergs sichtbar macht. Das sind die wichtigsten