6000 Bäume für das Erzgebirge: So haben sich die Setzlinge entwickelt

Ein Autohaus spendierte für jedes verkaufte Fahrzeug einen Baum. Jetzt wurde die Neupflanzung auf dem Schneeberger Gleesberg begutachtet.

Stürme, Dürre und der Borkenkäfer haben in den erzgebirgischen Wäldern deutliche Spuren hinterlassen. Aufgrund eines massiven Käferbefalls musste auch am Schneeberger Gleesberg eine große Fläche gerodet werden. Vor vier Jahren wurde die rund 10.000 Quadratmeter große Fläche neu bepflanzt. 1500 Setzlinge fanden ihren Platz: 750 Weißtannen...