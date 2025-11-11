Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ärger um Glasfaserausbau im Erzgebirge gelöst? Auftraggeber hat Baufirma gekündigt

Auf Aues Zeller Bergstraße wurden Gräben für Leerrohre nur provisorisch verschlossen. Bild: Irmela Hennig
Auf Aues Zeller Bergstraße wurden Gräben für Leerrohre nur provisorisch verschlossen. Bild: Irmela Hennig
Aue
Ärger um Glasfaserausbau im Erzgebirge gelöst? Auftraggeber hat Baufirma gekündigt
Von Irmela Hennig
Das Unternehmen UGG lässt in Teilen von Aue-Bad Schlema Leerrohre für schnelles Internet verlegen. Doch die Umsetzung sorgt für viel Kritik in der Stadt. Nun gibt es Konsequenzen.

Pflastersteine aus Beton bedecken provisorisch einen Graben auf dem Fußweg in Aues Zeller Bergstraße. Vor anderthalb Jahren etwa haben Bauleute hier geschachtet. Ein Telefonkabel sollen sie beschädigt haben und auch sonst „hart an anderen Kabeln gearbeitet“, sagt Anwohner Andreas Escher.
