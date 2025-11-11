Ärger um Glasfaserausbau im Erzgebirge gelöst? Auftraggeber hat Baufirma gekündigt

Aue
Das Unternehmen UGG lässt in Teilen von Aue-Bad Schlema Leerrohre für schnelles Internet verlegen. Doch die Umsetzung sorgt für viel Kritik in der Stadt. Nun gibt es Konsequenzen.
Pflastersteine aus Beton bedecken provisorisch einen Graben auf dem Fußweg in Aues Zeller Bergstraße. Vor anderthalb Jahren etwa haben Bauleute hier geschachtet. Ein Telefonkabel sollen sie beschädigt haben und auch sonst „hart an anderen Kabeln gearbeitet“, sagt Anwohner Andreas Escher.
