An Stausee im Erzgebirge öffnet Imbiss nach dreijähriger Pause wieder

Nachdem der Weiterbetrieb des Imbisses am Stausee Schönheide wegen mangelnder Trinkwasserqualität behördlich untersagt wurde, soll er jetzt wieder eröffnen. Was dafür getan werden musste.

Er ist ein Kleinod mitten im Wald: Der Stausee in Schönheide. Hierher kommen viele zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Oder einfach, um zu baden. Für die Schönheider war der Aufenthalt hier immer mit der Möglichkeit verbunden, am Imbiss etwas zu essen und zu trinken. Doch das war drei Sommer in Folge nicht möglich, weil wegen mangelnder...