Attacke auf Fans des FSV Zwickau im Erzgebirge: Durchsuchungen bei Verdächtigen

Im Juni sind bei einem Nachwuchsspiel in Beierfeld mehrere Menschen von Angreifern durch Schläge und Tritte verletzt worden. Die Ermittler der Kripo konzentrieren sich auf die aktive Fanszene des FC Erzgebirge Aue.

Im Zusammenhang mit einer Attacke auf Anhänger des FSV Zwickau bei einem Fußballspiel in der Nachwuchslandesliga am 7. Juni in Beierfeld hat es nach Polizeiangaben am Freitagmorgen großangelegte Durchsuchungen gegeben. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Chemnitz nahmen diese – unterstützt von der sächsischen Bereitschaftspolizei – im...