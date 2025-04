Aue: 16-Jähriger setzt Elektroschocker gegen 58-Jährigen ein

Zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und einem 58-Jährigen ist es am späten Montagnachmittag in Aue gekommen. Der Mann hatte auf ein Grundstück fahren wollen.

Ein Jugendlicher hat am Montagabend in Aue einen 58-jährigen Mann mit einem Elektroschocker angegriffen. Als der Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto in die Einfahrt eines Grundstückes an der Wettinerstraße fahren wollte, kam es zu dem Vorfall. Laut Auskunft der Polizei blockierten neun Jugendliche die Zufahrt. Nachdem der Mann gehupt hatte,...